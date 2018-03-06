متقاعدي الخارج..زيادة سعر صرف الدولار من قبل مصرف الرافدين عمل غير قانوني

آخر تحديث: 5 مارس 2018 – 4:41 م

عمان/ شبكة أخبار العراق- طالب المتقاعدين المقيمين في الاردن ،اليوم الاثنين، من أدارة مصرف الرافدين بالعدول عن سعر صرف الدولار مقابل استلام رواتبهم الشحيحة. واكدوا خلال اتصالهم الهاتفي بشبكة أخبار العراق اليوم، ان على مدى السنوات الماضية كانت رواتبهم تستلم بالدولار مقابل سعر صرف 1200 . إلا انه تفاجئوا اليوم اثناء مراجعتهم لفروع مصرف الرافدين في الاردن بزيادة سعر الصرف الى 1300 . مما تسبب في نقص برواتبهم من جراء الاختلاف في سعر الصرف. وطالب المتقاعدين من ادارة مصرف الرافدين بالعدول عن هذا الاجراء او على الاقل يكون سعر الصرف 123 بدلا من 130 اسوة باقرانهم في العراق. سيما وان سعر الصرف داخل العراق يتراوح بين 1200 الى 1220.واضافوا لقد استبشرنا خيرا بعد اقرار موازنة 2018 التي الغت نسبة حسم 3.8 من رواتب المتقاعدين ، واذا نتفاجىء بزيادة سعر صرف الدولار،واوضحوا ان فروع مصارف الرافدين في الاردن لا تسلم الراتب التقاعدي إلا للمقيم رسميا .وتساءلوا ما علاقة المصرف بالاقامة وهناك البطاقة الذكية وهوية التقاعد.وناشد المتقاعدين المسؤولين في التدخل احتراما للخدمة الكبيرة التي قضوها في مؤسسات الدولة العراقية وللعدالة والانصاف .