متى؟..صالح:ســــــــــــــــــــــــــــــــ”نحاسب” من أطلق النار على المتظاهرين

متى؟..صالح:ســــــــــــــــــــــــــــــــ”نحاسب” من أطلق النار على المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي، اليوم السبت، على محاسبة المتورطين باستخدام العنف خلال المظاهرات الجارية، وأكدا ضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين.وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس صالح، أن الرئيس استقبل رئيس وزرائه،  أبو هاشم لبحث الأحداث الجارية والتأكيد على تحقيق تطلعات الشباب، والتأكيد على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة.وأضاف البيان أن صالح وعبدالمهدي، أكدا على محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وضرورة حفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية، لافتا إلى أنه “تم البحث في السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد”.يذكر ان عادل عبد المهدي القائد العام هو من اعطى الاوامر باطلاق النار على شباب الانتفاضة حتى وصل عدد الشهداء الى 100 شاب و4000 جريح يستوجب احالة عبد المهدي الى القضاء بجريمة القتل المتعمد امام الشباب الاعزل.

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