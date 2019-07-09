متى سيصبح العراق مثل ألمانيا ؟!

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تجميد أموال شركة و7 أشخاص بتهمة تمويل الارهاب
نائب:مزاد بيع العملة خارج سيطرة البنك المركزي
وزارة الصناعة تزود القوات العراقية بمدافع الميدان
نائب: بقاء سطوة العائلات الحاكمة على ملف النفط في الإقليم جريمة اقتصادية وسياسية وأخلاقية
الاقتصاد النيابية:37 مليار دولار قيمة الأراضي المحيطة بالمطار منحت إلى شركة إيرانية مفلسة
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