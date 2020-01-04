متى يحل البرلمان ؟

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
رسول:قواتنا لن تتأثر بقرار التحالف الدولي بتخفيض عملياته وتعليق تدريب الجيش
بومبيو ومسرور يؤكدان على تخفيف التوترات في المنطقة
الوضع خطير والحل هو التغيير الشامل للنظام العراقي الهش بنظام وطني قوي
مليشيات الحشد الإيراني تقتحم السفارة الامريكية
نائب:80 نائبا وقعوا على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعلق رحلاتها إلى بغداد
كريم:الاتفاق المالي المبرم بين أربيل وبغداد سينفذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة
صالح:الشركات الصينية استأنفت العمل بمشروعين كبيرين للطاقة
مسؤول عراقي:أمريكا لن تمنح العراق تمديدا آخر لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران
النزاهة:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة أعضاء مجلس محافظة واسط
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
-
- اذاعة INN