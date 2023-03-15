مثنى يؤكد على حرصه في تنفيذ البرنامج الحكومي الإطاري

مثنى يؤكد على حرصه في تنفيذ البرنامج الحكومي الإطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس تحالف “عزم” مثنى السامرائي، امس الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد الرشيد لطيف، للتباحث بآخر المستجدات السياسية و”مشاريع” المناطق المحررة وقانون العفو.وقال بيان للمكتب الاعلامي لتحالف عزم،، ان ” رئيس تحالف العزم، زار رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في مكتبه”، واكد السامرائي لرشيد “ضرورة تكاتف كل القوى والاطراف الفاعلة في المشهد السياسي من اجل انجاح البرنامج الحكومي للسوداني “.واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة  بمشاريع المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار والامن فيها وقانون العفو العام”.

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