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مجالس المحافظات ترفض قرار البرلمان بتجميد عملها
تحالف سائرون يجدد تأكيده على إقالة حكومة عبد المهدي”شلع قلع”
ميليشيا سرايا الخراساني الإيرانية تعترف بقتلها لشباب الانتفاضة
القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بعد الانتفاضة الشعبية التي راح ضحيتها 7476 شاب عراقي
ظريف:الانتفاضة الشعبية ضد حكومة أحزابنا في بغداد لاتمثل الشعب العراقي
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القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بعد الانتفاضة الشعبية التي راح ضحيتها 7476 شاب عراقي
وزير المالية:إعادة أكثر من 100 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم لوزارة الدفاع
وزارة الاتصالات تحدد ساعات عودة الانترنيت لمدة 8 ساعات فقط
حكومة كردستان تباشر بتوزيع الرواتب على البيشمركة والموظفين
مجلس الوزراء:توزيع أراضي للفقراء ومنح 150 دولار للعاطلين عن العمل لمدة 3 أشهر فقط !
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إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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