مجالس المحافظات ترفض قرار البرلمان بتجميد عملها

مجالس المحافظات ترفض قرار البرلمان بتجميد عملها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب رؤساء مجالس المحافظات يوم الاربعاء عن رفضهم للقرار الذي اصدره البرلمان العراقي القاضي بحل مجالسهم.وقال مصدر بمجلس محافظة بغداد ، ان رؤساء مجالس المحافظات رفضوا في اجتماع لهم في بغداد قرار تجميد المجالس .واضاف المصدر ان رؤساء مجالس المحافظات رأوا بقرار تجميد المجالس ثغرة لتشتيت الجهود الخدمية .واردف المصدر بالقول ان رؤساء مجالس المحافظات عارضوا قرار التجميد بغض النظر عن قانونيته .وتابع المصدر ان رؤساء مجالس المحافظات حذروا من فجوة مالية وأزمة قد تحدث في المحافظات.وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها يوم  أمس الثلاثاء من حيث المبدأ للمضي بالإجراءات التشريعية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات.

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