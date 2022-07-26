مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداءات التركية على العراق

مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداءات التركية على العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم التركي على محافظة دهوك.وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان ، أنه يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما انه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.وأضاف: “ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات”.وكان مجلس الأمن الدولي، قد حدد اليوم الثلاثاء موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

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