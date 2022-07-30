مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في ليبيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى 31 تشرين الأول المقبل.وصوت لصالح القرار خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في مقره بنيويورك 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس، فيما امتنعت دول غانا وكينيا والغابون عن التصويت، والتي أشارت إلى أن ما هو مطلوب هو أن يكون للبعثة ولاية طويلة لمدة 12 شهرا، وفق مركز أخبار الأمم المتحدة.ونص القرار الذي صاغته بريطانيا على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 تشرين الأول المقبل، باعتبارها «بعثة سياسية خاصة متكاملة للدعم في ليبيا».ودعا القرار «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 تشرين الأول 2020 «.وأكد أنه « لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، مطالبا جميع الأطراف المعنية بضرورة « الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) «.وتتركز الجهود الدولية والأممية في ليبيا على دعم المسار الدستوري للإعداد للانتخابات، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية . 

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