مجلس الأمن الدولي يمدد قوات «يونيفيل» في لبنان لغاية 13/8/2021

مجلس الأمن الدولي يمدد قوات «يونيفيل» في لبنان لغاية 13/8/2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعاد مجلس الأمن الدولي، تفويض ولاية قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، لمدة عام كامل تنتهي في 31 آب 2021.وقرر المجلس تخفيض أعداد جنود «اليونيفيل» من 15 ألف عسكري، إلى 12 ألفا.وتبنى المجلس بأعضائه الـ15 نص قرار التمديد الذي صاغته فرنسا، بحسب خبر بثه موقع منظمة الأمم المتحدة.ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2373 الذي يمدد ولاية «اليونيفيل».وشدد الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، على أن «اليونيفيل»، بالتعاون عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية، ستواصل تعزيز أنشطة عملياتها من أجل التطبيق الفعال لولايتها بما يتوافق مع القرار رقم 2373.وحث الأمين العام،  المجتمع الدولي على زيادة دعم الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه للدول المساهمة بقوات في «اليونيفيل»، وأبدى ثقته في قيادة البعثة وموظفيها.وأنشئت قوات حفظ السلام المؤقتة «اليونيفيل»، وهي قوات دولية متعددة الجنسيات، وفقاً لقراري مجلس الأمن (425) و (426) في 19 آذار 1978، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.وفي 11 آب 2006، أصدر مجلس الأمن القرار (1701)، وأضيفت بموجبه إلى قوات اليونيفيل مهام رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب «اسرائيل» قواتها المسلحة من لبنان.ومن مهام جنود «اليونيفيل»، ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وتأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. 

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