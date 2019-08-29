مجلس الأمن الوطني يؤكد على الدفاع عن “سيادة” البلد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، حق العراق باتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة البلد بالوسائل المشروعة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “مجلس الامن الوطني عقد جلسته الاعتيادية الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حيث قدم في بداية الجلسة ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية”.وأضاف البيان، أن “المجلس أكد على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة”.وتابع البيان، أن “المجلس ناقش المواضيع المعدّة لجدول اعماله، حيث استمع الى تقرير محدّث عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والاجراءات والخطوات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع واهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، كما عرضت اللجنة توصياتها على مجلس الأمن الوطني، وشهدت الجلسة الموافقة على تلك التوصيات وتخويل وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لإكمال المشروع”.واشار البيان، الى أن “المجلس ناقش ايضا موضوع طلب وزارتي الدفاع والنقل بصدد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير تزامنا مع بناء ميناء الفاو لحماية السفن والموانئ العراقية وتخصيص المبالغ المالية لإنجاز المشروع ، وتمت الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة وزارة النقل للاعوام (٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢) “.ووافق المجلس على “المضي بإبرام مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الجزائرية.