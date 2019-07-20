مجلس الانبار:تيار الحكمة “56”

مجلس الانبار:تيار الحكمة “56”
آخر تحديث:

الرمادي/شبكة أخبار العراق- وضح مجلس محافظة الانبار، السبت، حقيقة تنظيم تيار الحكمة تظاهرة وسط مدينة الرمادي، فيما اتهم التيار باغراء بعض الشباب بالاموال والتعيين لحضور حفل افتتاح مكتبه.وقال عضو المجلس طه عبد الغني الهزيماوي في تصريح  صحفي، إن “عددا من المنظمين لافتتاح مكتب تيار الحكمة في الرمادي استغلوا بعض الشباب وحثوهم على الحضور الى مكان الافتتاح لتعيينهم وتوزيع المبالغ المالية والمساعدات للشباب وتفاجئ الجميع من ان عملية الافتتاح تحولت الى تظاهره تم منعها من قبل الجهات الامنية”.واضاف الهزيماوي ان “حكومة الانبار المحلية لم ترخص اي جهة سياسية باقامة تظاهرة وتحت اي ذريعة كانت تحسبا من تحول التظاهرة واستغلالها لأغراض تؤدي الى زعزعة امن واستقرار مدن المحافظة”.ودعا الهزيماوي إلى “عدم الانجرار وراء الخلافات السياسية للتأثير على امن واستقرار البلاد كون ان محافظة الانبار تشهد حركة عمرانية كبيرة لا نسمح لأي شخصية تعكير صفوت امن واستقرار المحافظة”.56 في الشارع العراقي يعني “نصاب”وفقا لمادة قانونية تعاقب النصابين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *