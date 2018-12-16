مجلس الانبار:عودة الشركة الكورية لاستثمار حقل عكاز الغازي
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الرمادي/شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس محافظة الانبار،الأحد، عن استعداد الشركة الكورية المباشرة بالعمل في استثمار حقل عكاز للغاز غربي المحافظة بعد انقطاع دام لأعوام نتيجة العمليات الإرهابية وسط ضغوط أميركية لعرقلة عمل الشركة.وقال عضو المجلس نعيم الكعود في تصريح صحفي له اليوم، إن “محافظ الانبار اجتمع مع وفد من الشركة الكورية المستثمرة للمشروع حقل عكاز للغاز وابدى الوفد استعداده لمعاودة العمل في الحقل والذي توقف العمل فيه منذ أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على معظم المناطق الغربية للمحافظة”.وأضاف الكعود، أن “قيادة عمليات الجزيرة وبقية الأجهزة الأمنية الاخرى ابدت استعدادها للتوفير الحماية الامنية للحقل بشكل كامل”، مبينا أن “زيارة الوفد إلى الانبار جاءت على خلفية استقرار الأوضاع الأمنية في عموم مدن المحافظة بالتزامن مع إبداء عشرات الشركات الاستثمارية استعدادها للعمل في الانبار”.وكانت مصادر مطلعة كشف في وقت سابق عن وجود ضغوط أميركية لإلغاء العقد الكوري وإسناد عملية استثمار مشروع حقل عكاز للغاز إلى شركة أميركية.