مجلس البصرة:العبادي غير صادق بتنفيذ تعهداته تجاه حل أزمة المحافظة
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- نفت عضو مجلس محافظة البصرة، زهرة حمزة، اليوم الأحد، 15 تموز، 2018، قيام قوات الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، مشيرةً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي بوادر من الحكومة المركزية لتنفيذ الوعود المتعلقة بتلبية مطالب المحتجين.وقالت حمزة في تصريح صحفي لها اليوم: “المتظاهرون يعتصمون الآن أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة ولا يوجد أي إطلاق للنار كما روجت بعض وسائل الإعلام”.وأشارت إلى أن “القوات الأمنية لن تتعرض للمظاهرات السلمية التي لا تعتدي على الأملاك العامة، ولا اعتقد أن للمتظاهرين أي مصلحة في اقتحام مبنى المحافظة، فتلبية مطالبهم من واجبات الحكومة الاتحادية لا المحلية”.وأضافت: “نحن ندعم المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين دون العبث أو الأضرار بأحد، فالبصرة تموت عطشاً بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتي أدت إلى نفوق الكثير من الحيوانات”، مبينةً أنه: “لا تتوفر الخدمات ولا فرص العمل في حين يعمل في البصرة أكثر من 30 ألف شخص من خارج المحافظة”.وبشأن جدوى الزيارة التي أجراها العبادي إلى البصرة يوم الجمعة الماضي والتقى خلالها عدداً من المسؤولين وشيوخ العشائر، قالت حمزة: “لو ساهمت الزيارة بحل مطالب المتظاهرين لما استمرت الاحتجاجات حتى الآن”، مبينةً: “لا توجد أي بوادر لتنفيذ وعود الحكومة المركزية حتى الآن”.وتشهد عدة محافظات عراقية منها (بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف وبابل وكربلاء والديوانية) مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف.وأسفرت الاحتجاجات الشعبية حتى الآن عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات.