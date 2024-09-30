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حزب بارزاني يرد على الطالباني:50% من مناصب حكومة الإقليم من حصة حزبكم
الطالباني:سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في الإقليم
السوداني والطباطبائي يؤكدان على الاستمرار في دعم محور “المقاومة الإسلامية”
مجلس البصرة ينفي وجود مواد متفجرة في موانئ المحافظة
الحشد الشعبي: سنبقى مشروع “استشهاد” لحماية السيادة الإيرانية ومشروعها الثوري
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- عربية ودولية
الكرملين:تعديلات على العقيدة النووية الروسية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل (حسن نصرالله) زعيم حزب الله اللبناني
أمريكا وفرنسا تقترحان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة (21) يوماً
الملك عبدالله:لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار
وزير الصحة اللبناني:(2393) بين قتيل وجريح في لبنان جراء القصف الإسرائيلي
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مستشار حكومي:(9600) مدرسة حاجة العراق الفعلية منها
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال الشهر الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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