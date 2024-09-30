مجلس البصرة ينفي وجود مواد متفجرة في موانئ المحافظة

مجلس البصرة ينفي وجود مواد متفجرة في موانئ المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر القيادي في منظمة بدر رئيس اللجنة الامنية في المجلس عقيل الفريجي،الأثنين، أن “الحديث عن وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ البصرة هو كلام غير دقيق ولا صحة له”، لافتًا إلى أن “جميع المواد الخطرة تأتي بحاويات خاصة عن طريق البواخر البحرية ويتم تفريغها على الفور وإخراجها إلى الأماكن المخصصة لها”.ونفى الفريجي “وجود أي تحرك قضائي من قبل مجلس المحافظة ضد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ملف المواد المتفجرة في المحافظة”.وكان عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني قد طالب، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإنقاذ الملايين من المواطنين في البصرة وتفريغ حمولة 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة، خشية استهدافها من جهات خارجية مع تصاعد الأحداث في المنطقة.

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