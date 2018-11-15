مجلس البصرة يوجه سؤال لمحافظها..أين صرفت الـ 500 مليون دولار؟

مجلس البصرة يوجه سؤال لمحافظها..أين صرفت الـ 500 مليون دولار؟
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البصرة/شبكة أخبار العراق-كشفت مقرر مجلس محافظة البصرة نجلاء جبار التميمي ، الخميس 15 تشرين الثاني 2018، عن عزم مجلس المحافظة استضافة المحافظ اسعد العيداني لمعرفة ابواب صرف الاموال التي وصلت للبصرة مؤخراً.وقالت التميمي في تصريح  صحفي له الوم: ان “المجلس يريد معرفة مصير الاموال التي وصلت البصرة حديثا والتي تزيد عن النصف مليار دولار”.واضافت ان “المجلس سوف يستضيف المحافظ الاسبوع المقبل الاسبوع المقبل بغية معرفة مصير الاموال واين سوف تنفق وما هاي المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها”.وطالبت التميمي “المحافظ بتقديم تفاصيل صرف تلك الاموال لمجلس المحافطة الذي يعد الجهة الرقابية الاولى في البصرة”.

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