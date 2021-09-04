مجلس الخدمة الاتحادي:إطلاق استمارة التعيين بعد المصادقة على الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية

مجلس الخدمة الاتحادي:إطلاق استمارة التعيين بعد المصادقة على الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، موعد إطلاق استمارة التعيينات، لافتا إلى قرب إطلاق الدرجات الوظيفية لثلاث دوائر حكومية.وذكر بيان للمجلس ، إن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل عددا من ممثلي الأوائل على الجامعات وخريجي كلية العلوم السياسية لمناقشة آلية توظيفهم وفق قانون الموازنة العامة”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء الاستماع الى مطالب ومقترحات الممثلين وسبل ايجاد الحلول المناسبة لهم وفق القوانين المعمول بها”. وأوضح التميمي، خلال اللقاء، “آلية عمل المجلس والبرنامج الالكتروني المعد للتقديم في حال إطلاق الدرجات الوظيفية والذي يعمل بكل شفافية على منع التلاعب والتدخل في أنظمة البرنامج لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف”.وأشار التميمي إلى أن “المجلس ينتظر مصادقة وزارة المالية/ دائرة الموازنة على الملاكات لتزويده بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وأنواعها لكي يتم اطلاق الاستمارة الخاصة بالمشمولين بالتعيين وهناك تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل الإسراع وإكمال عملية المصادقة على الدرجات الوظيفية التي أرسلتها الوزارات”.وأعلن التميمي “وصول الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي من ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وهيئة استثمار بغداد وسوف يتم اطلاق الاستمارة الخاصة بهم خلال أيام”.

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