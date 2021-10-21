مجلس الخدمة الاتحادي يقرر استكمال اجراءات تعيين وزارة الاعمار والاسكان

مجلس الخدمة الاتحادي يقرر استكمال اجراءات تعيين وزارة الاعمار والاسكان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، استكمال اجراءات تعيين وزارة الاعمار والاسكان.وذكر بيان للمجلس، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي قرر في جلستة السادسة والعشرين بتاريخ (21 تشرين الأول 2021)، برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضاءه على استكمال اجراءات تعيين المتقدمين لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة”.واكد التميمي ان “المجلس قرر خلال جلسته على استكمال اجراءات تعيين ومباشرة موظفي وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لسنة 2016-2017 والبالغ عددهم 148شخصا”.

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