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مجلس الدولة يقرر إعادة (التميمي)محافظا لديالى لحين انتخاب المحافظ الجديد
نائب:على الحكومة إلقاء القبض على الجهات التي تقف خلف سرقة القرن
الإطار: الإمام الغائب يرفض قطع العلاقات بين أمريكا والعراق!
تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق نحو (40) مليار دولار سنوياً
مصدر أمني:تعيين قائد جديد لشرطة بغداد/ الكرخ
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تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق نحو (40) مليار دولار سنوياً
رشيد يتسلم دعوة من نظيره الاذربيجاني للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ (COP 29)
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
خبير اقتصادي:تهريب النفط إلى تركيا أحد أسباب عدم مناقشة الملف النفطي بين السوداني وأردوغان
السوداني يوجه وزرائه بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع أمريكا وتركيا
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حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
نائب:العار سيلاحق السوداني لعدم حسم ملف المياه لصالح العراق
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
مذكرات التفاهم مع تركيا خيانة للبلد واستمرار عطش العراقيين وجفاف أرضهم
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