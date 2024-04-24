مجلس الدولة يقرر إعادة (التميمي)محافظا لديالى لحين انتخاب المحافظ الجديد

مجلس الدولة يقرر إعادة (التميمي)محافظا لديالى لحين انتخاب المحافظ الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – قرر مجلس الدولة إعادة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية مثنى التميمي الى منصب محافظ ديالى لادارة الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد. وذكر كتاب صادر من المجلس بتاريخ (23 نيسان 2024)، إنه “إشارة إلى كتابكم المرقم بـ (588) في 26-3-2024، ترسل اليكم قرار مجلس الدولة المتخذ في شأن استمرار المحافظ بعد أدائه اليمين القانونية لانتخابه عضوا في مجلس المحافظة بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد”.

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