مجلس الذهب العالمي:(162.7) طناً احتياطي العراق من الذهب

مجلس الذهب العالمي:(162.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق أحدث جدول نشره مجلس الذهب العالمي في شهر أيار/مايو الجاري، فإن “العراق ارتفعت حيازته من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام من الذهب لتبلغ حيازته 162.7 طناً بعد أن كانت 162.6 طنا خلال الشهر الماضي وهي تمثل 16.1% من باقي احتياطاته الأخرى”.واضاف ان “العراق حافظ على المرتبة الـ 28 في القائمة من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول”، مبينا أن “العراق جاء الرابع عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر”.كما أشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8.133 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.351 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت أيسلندا وبابوا غينيا بـ 2 طن”.يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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