مجلس السليمانية يقرر انفصال مالي وإداري عن حكومة الإقليم

مجلس السليمانية يقرر انفصال مالي وإداري عن حكومة الإقليم
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس محافظة السليمانية، السبت، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لاعداد مشروع حول اللامركزية الادارية والمالية.وقال رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد امين خلال تصريح اورده موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، ان ” مجلس محافظة السليمانية شكل لجنة تضم ممثلي من جميع كتل المجلس لاعداد مشروع علمي متكامل حول اللامركزية الادارية والمالية بشكل يصب في مصلحة المواطنين”.وأضاف امين، أن “مشروع اللامركزية سيكون له دور كبير في تجاوز الازمات الراهنة في اقليم كردستان، لان كل ادارة تستطيع تنظيم امورها الادارية بنفسها وهذا وسيخفف من المهام التي تقع على عاتق الحكومة”.واوضح ان ” المشاريع الخدمية لم تصل الى المواطنين بالصورة الصحيحة بسبب انعدام نظام اللامركزية، وونظام المركزية الحق اضرارا كبيرة باعمار اقليم كردستان والموظفين والثقة بين المواطنين وحكومة اقليم كردستان”.؟واشار الى ان “ان ما ناقشه مجلس محافظة السليمانية هو مشروع لتطبيق نظام اللامركزية وليس طلبا لتطبيق نظام الادارتين في اقليم كرستان لذا ندعو جميع الاطراف الى عدم تحريف مشروعنا لان هذا المشروع يصب في مصلحة المواطنين وحكومة اقليم كردستان”.

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