مجلس القضاء “يتحفظ”على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات

مجلس القضاء “يتحفظ”على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏، لافتا إلى انه بصدد مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح القضاة.وذكر بيان للمجلس، إن “مجلس القضاء الاعلى ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2019 دور مجلس ‏القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات”.وأضاف، أن “المجلس يبدي تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر ‏مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا و مع صدور هذا القانون الواجب التطبيق ‏من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء”.وتابع، أن “المجلس ناقش ‏آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر ‏مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من السادة القضاة من الاقليم ‏لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم , كذلك مفاتحة مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم”.وأشار إلى، “الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح ‏من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار ‏خمسه منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب ‏بالحضور”.

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