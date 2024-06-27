مجلس القضاء يوجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق المخالفين لتعليمات الدفاع المدني ومرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها

مجلس القضاء يوجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق المخالفين لتعليمات الدفاع المدني ومرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الخميس،، قضاة التحقيق بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها”.

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