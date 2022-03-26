مجلس النواب:الأربعاءالمقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

مجلس النواب:الأربعاءالمقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مجلس النواب، اليوم السبت، موعد انتخاب رئاسة الجمهورية، الاربعاء المقبل.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ، أن “البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية”.وكان رئيس البرلمان قد رفع الجلسة الى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

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