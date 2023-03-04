مجلس النواب:التصويت على مدراء مكاتب رئيس المجلس ونائبيه

مجلس النواب:التصويت على مدراء مكاتب رئيس المجلس ونائبيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على مدير مكتب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ومدير مكتب نائب الرئيس.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، ان “مجلس النواب صوت  على مدير مكتب رئيس المجلس، محمد نوري، ونائب رئيس المجلس، ناظم كاظم رسن، ومدير مكتب نائب الرئيس، فهد رسول”.وعقد مجلس النواب جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2023 برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي.

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