مجلس النواب: تأجيل التصويت على باقي الوزارات حتى اشعار اخر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء، دون الاشارة الى التصويت على باقي الكابينة الحكومية.وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ، إن ” جدول اعمال الجلسة رقم 10 ليوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني الحالي تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب”.واضافت انها “تتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ۲۰۱۹ وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب”.ولفتت الى “مناقشة نفوق الأسماك”.