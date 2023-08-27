مجلس النواب يرفض فرض الجباية على أجور خدمة الماء

مجلس النواب يرفض فرض الجباية على أجور خدمة الماء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت عدة لجان نيابية فرض الجباية لاستحصال أجور خدمة الماء، كمقترح للتقليل من الهدر في مياه الشرب واستجابة لضغوط عدة مواسم متتالية من الجفاف على البلاد، داعية في المقابل إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري والتركيز على ثقافة الترشيد في الاستهلاك المنزلي.وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، فالح الخزعلي، في حوار  متلفز، إن “كل جباية بحاجة إلى قانون ونص دستوري”، لافتا الى اننا ” بحاجة إلى تقنين الهدر في العمليات الزراعية”.وأضاف، ان “الهدر الحالي بسبب الزراعة الكلاسيكية، لذلك تم تقديم رؤى ضمّنت في الموازنة، هي إدخال بعض المشاريع لتبطين الأنهر والري المغلق”.وأشار الخزعلي الى أنه “يمكن تحويل الأزمة إلى نجاح مع استخدام التقنيات الحديثة ودعم الفلاحين في هذا التوجه”.بدورها، انتقدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المجتمع العراقي.

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