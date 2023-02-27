مجلس النواب يشكل لجنة لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان بحسب المحاصصة

مجلس النواب يشكل لجنة لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان بحسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مختصة لاختيار مجلس مفوضي حقوق الإنسان. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان : إن “مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان وفق المحاصصة”.

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