مجلس النواب يصوت على أعضاء لجانه الدائمة

مجلس النواب يصوت على أعضاء لجانه الدائمة
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أعضاء اللجان النيابية الدائمة. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان : إن “مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة القانونية، ولجنة الامن والدفاع، واللجنة المالية، ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ولجنة الخدمات والاعمار، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، ولجنة الاستثمار والتنمية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، ولجنة الصحة والبيئة”.وأضافت أن “المجلس صوت على أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التربية، وأعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة النقل والاتصالات، ولجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم النيابية، ولجنة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب، ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعيه”. قبيل ذلك صوّت المجلس على إلغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاصة بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة.وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 223 نائباً.

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