مجلس النواب يصوت على إقالة محافظ صلاح الدين

مجلس النواب يصوت على إقالة محافظ صلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اقالة محافظ صلاح الدين بالاغلبية المطلقة.وقال مصدر نيابي ، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالاغلبية المطلقة”.يذكر ان مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 270 نائباً. 

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