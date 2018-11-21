مجلس النواب يصوت على إلغاء قرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت البرلمان العراقي، الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، على صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال.وأشار نص لقرار ، إنه أنه “بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده ( 80، 61 ، 24 ) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي المجلس النواب، قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الأول 2018”.وأكد القرار النيابي أن “على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة”.وعقد مجلس النواب، الأربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، جلسته الـ 14 برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بعد مقاطعة من قبل القوى السنية قبيل الجلسة، قبل تراجعهم.