مجلس النواب يصوت على استضافة عبد المهدي

مجلس النواب يصوت على استضافة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويبقي جلسته مفتوحة لغاية حضوره.وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويبقي جلسته مفتوحة لغاية حضوره”.وأضاف، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه الامانة العامة لمجلس النواب بالاتصال برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، والحضور الى الجلسة حالاً”.

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