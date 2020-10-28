مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء، على قانون التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.قبلها، صوت البرلمان بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية على جدول اعماله.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أن المجلس صوت بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية رقم 5 لسنة 2018 على جدول اعماله

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