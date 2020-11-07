مجلس النواب يصوت على انضمام العراق الى إتفاقية “لاهاي”

مجلس النواب يصوت على انضمام العراق الى إتفاقية “لاهاي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، السبت، على انضمام العراق الى اتفاقية “لاهاي” بشأن الممتلكات الثقافية، فيما أجل التصويت على قانونين ضمن جدول اعماله.وقال مصدر برلماني إن المجلس ُصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لأتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح.وأضاف، أن المجلس أجل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الى جلسته المُقبلة، وكذلك مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية.وأشار الى أنه بناء على طلب اللجنة المعنية مجلس النواب أجل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ الى جلساته المُقبلة.وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ19 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور ١٨٢ نائباً.

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