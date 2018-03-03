مجلس النواب يصوت على تجميد عمل نقيب الصيادلة ومنعه من السفر

مجلس النواب يصوت على تجميد عمل نقيب الصيادلة ومنعه من السفر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، السبت، على تجميد عمل نقيب الصيادلة العراقيين مرتضى الشريفي وسحبه يده ومنعه من السفر لحين اكتمال التحقيقات معه بتهمة تورطه في استيراد ادوية فاسدة.وقال رئيس اللجنة التحقيقية النيابية حاكم الزاملي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “مجلس النواب صوت على التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نقيب الصيادلة مرتضى الشريفي بشان تورطه بادوية فاسدة”.وأضاف الزاملي، أن “التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب تتضمن تجميد عمل نقيب الصيادلة وسحب يده ومنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيق”،  مؤكدا “تقديم كافة الادلة التي تدين الشريفي إلى مجلس النواب”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف كشفت في تصريح سابق ، عن دخول شخصيات سياسية وبرلمانية “رفيعة المستوى” على خط أزمة نقيب الصيادلة مرتضى الشريفي المتهم باستيراد وادخال ادوية فاسدة إلى البلاد، مشيرة إلى أن “قدرة قادر” انقذت النقيب من الاعدام إلى “الكفالة”.فيما اتهم الشريفي في تصريح سابق ، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بصفقة الأدوية الفاسدة النائب حاكم الزاملي بـ”فبركة ملفات وحقائق” ضده لتحقيق “مكاسب سياسية”، فيما تحداه بأن يعرض أية أدلة تثبت تورطه بالصفقة.

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