مجلس النواب يصوت على حكومة “السحور”بنقص 7 وزراء

مجلس النواب يصوت على حكومة “السحور”بنقص 7 وزراء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ادت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.ومنح المجلس ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي والمالية علي عبد الامير علاوي والتخطيط خالد نجم والاعمار والاسكان نازلين محمد والصحة حسن محمد عباس والكهرباء ماجد مهدي علي والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب والنقل ناصر حسين بندر والشباب والرياضة عدنان درجال والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب”.ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية”.ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، واسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كلك لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى”.وأجل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط”.

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