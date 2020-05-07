مجلس النواب يصوت على حكومة “السحور”بنقص 7 وزراء

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لجنة نيابية:قصور كبير جداً في برنامج الكاظمي الحكومي
حكومة الإقليم تقرر تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 30%
المالية النيابية توضح حقيقة تخفيض مخصصات رواتب الموظفين
وزير المالية يبحث مع الجهات المعنية”الوضع المالي والاقتصادي المنهار”في البلاد
فضيحة فساد ابطالها الحلبوسي والكربولي والسامرائي والعلي
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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