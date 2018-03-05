مجلس النواب يصوت على قانون سامراء عاصمة للثقافة الإسلامية

مجلس النواب يصوت على قانون سامراء عاصمة للثقافة الإسلامية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-صوت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية.وقال مصدر نيابي ، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على مشروع قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية”.وكان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة عشر ضمن الفصل التشريعي الاخير برئاسة سليم الجبوري. 

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