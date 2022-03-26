مجلس النواب يعلن عن أسماء اللجنة المالية النيابية

مجلس النواب يعلن عن أسماء اللجنة المالية النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس النواب، السبت، اسماء أعضاء اللجنة المالية المصوت عليها في جلسة اليوم.وتتكون اللجنة، بحسب بيان للدائرة الاعلامية ، من “حسن الكعبي والنائب محمد تميم والنائب فلاح الزيدان والنائب ستار العتابي والنائب مهند الخزعلي والنائب احمد مظهر”.وكذلك تضم اللجنة “النائب ريبوار اورحمان والنائب ناظم الشبلي والنائب خليل الغازي والنائب مشعان الجبوري والنائب فالح الساري والنائب عبدالعباس العيساوي”.وفي وقت سابق من اليوم رفع المجلس جلسته الى الاثنين المقبل بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

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