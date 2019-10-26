مجلس النواب يفشل في عقد جلسته المقررة اليوم لهروب معظم نوابه خارج العراق

مجلس النواب يفشل في عقد جلسته المقررة اليوم لهروب معظم نوابه خارج العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فشل مجلس النواب العراقي، بعقد جلسته المقررة اليوم السبت، لبحث تداعيات التظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي اجتاحت البلاد.وقال مصدر نيابي ، ان مجلس النواب فشل في عقد جلسته المقررة اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني لهروب معظم النواب خارج العراق.وارتفع عدد المصابين بصفوف المتظاهرين، اليوم السبت، خلال محاولة عبور جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل شبكة أخبار العراق ان عدد الاصابات ارتفع الى أكثر من 25 مصاباً جراء استخدام القوات الامنية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضد المتظاهرين، الذين يحاولون عبور جسر الجمهورية صوب المنطقة الخضراء.واشار الى اعتلاء خمسة قناصين مبنى وزارة التخطيط المحاذية قرب جسر الجمهورية من جانب الكرخ.

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