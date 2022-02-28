مجلس النواب يلغي قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية

مجلس النواب يلغي قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الاثنين، على إلغاء قرار حكومي يخص وزير النفط.  وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للبرلمان ، ان مجلس النواب صوت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته لمخالفته القانون.

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