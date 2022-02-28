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ائتلاف المالكي:التحرك الحلبوسي الخنجري خارج شعار ” لاشرقية ولا غربية”
تقرير كردي:شركة أريكسون للاتصالات دفعت ملايين الدولارات للعائلة البارزانية
مجلس النواب يلغي قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية
صالح يلغي العفو الخاص بحق تاجر المخدرات نجل محافظ النجف
الخارجية: إجلاء 167 عراقيا من أوكرانيا إلى بولندا ومولدوفيا
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تقرير كردي:شركة أريكسون للاتصالات دفعت ملايين الدولارات للعائلة البارزانية
مجلس النواب يلغي قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية
العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو
ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار
الكمارك تتلف كميات غذائية غير صالحة
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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