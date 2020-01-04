مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول لسنته الثانية

مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول لسنته الثانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، تمديد الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.وذكرت الرئاسة في بيان، أن “يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور”.وأعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

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