مجلس النواب يُعيد قانون الأجئين إلى الحكومة

مجلس النواب يُعيد قانون الأجئين إلى الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، السبت، بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين واعادته الى الحكومة.وقال مراسلنا في البرلمان إن مجلس النواب صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين واعادته الى الحكومة.وصوت ايضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

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