مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.وذكر بيان للمجلس أن القرار جاء التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.

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