مجلس الوزراء يخصص(3) مليارات دولار لدعم المنتخب الوطني

مجلس الوزراء يخصص(3) مليارات دولار لدعم المنتخب الوطني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء، تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ، ان”مجلس الوزراء قرر تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني”.واضاف، ان”مجلس الوزراء قرر تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25″.

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