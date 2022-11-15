مجلس الوزراء يخول مكتب السوداني للتعاقد مع شركات “دولية” لتدقيق الضمانات الضريبية والكمركية

مجلس الوزراء يخول مكتب السوداني للتعاقد مع شركات “دولية” لتدقيق الضمانات الضريبية والكمركية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أنه “وفي مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي للامانات الضريبية والكمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب السوداني صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي”.وأضاف، أن “الهدف الاساس وراء التعاقد ياتي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية”.وأشار البيان الى، أن “وزارة التخطيط عليها تولي إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام/2022”.

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