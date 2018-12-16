مجلس الوزراء يخول وزير المالية التوقيع على اتفاقية “القرض البريطاني”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خول مجلس الوزراء، اليوم الاحد، وزير المالية، فؤاد حسين، صلاحية التوقيع على اتفاقية “القرض البريطاني”.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان “مجلس الوزراء خول وزير المالية، حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية لتاهيل وتطوير شبكة نقل الطاقة مع شركة GE، لصالح وزارة الكهرباء”.واضافت ان “القرار نص على توقيع الاتفاق بين وزارة المالية و بنك جي بي مورغان و UKEF، بقيمة مقدارها 221.6 مليون يورو، ومبلغ اخر مقداره 158 مليون يورو، وفقا لشروط التمويل الواردة في كتب وزارة المالية”.