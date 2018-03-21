مجلس الوزراء يصوت على مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الصيني

مجلس الوزراء يصوت على مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الصيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه حيدر العبادي،امس الثلاثاء، على مسوّدة مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الحكومي الصيني،وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية الثلاثاء 20 آذار 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، مبيناً أن “المجلس صوّت على مسوّدة مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الحكومي الصيني”.

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