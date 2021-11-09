مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
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بغداد: شبكة اخبار العراق – عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه، مصطفى الكاظمي. وذكر المجلس في بيان له، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي”.‏ ويعقد مجلس الوزراء، أسبوعيا جلسة اعتيادية برئاسة رئيسه مصطفى ‏الكاظمي، لمناقشة قرارات ومشاريع مدرجة على جدول أعماله والتصويت عليها.‏ا

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