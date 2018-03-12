مجلس الوزراء يقرر الانفتاح على دول الخليج العربي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأثنين، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الخاص بمناقشة خطة العمل للحوار الستراتيجي الشامل لتطويرعلاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج.وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء : أن “مجلس الوزراء أيد خطة العمل المشترك الرئيسة للتعاون بين جمهورية العراق ومجلس التعاون لدول الخليج للمدة 2018-2023 وفقا للمجالات المذكورة في كتاب وزارة الخارجية ذات الصلة، من اجل بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل افاق التعاون في مجالات العمل المشترك”.وأضاف البيان ان “القرار جاء لتقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة”.وشهدت العلاقات العراقية والخليجية تقارباً مضطرداً في السنوات القليلة الماضية بينها انشاء مجلس تنسيقي مشترك بين العراق والسعودية