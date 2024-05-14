مجلس الوزراء يقرر تحويل المنطقة العسكرية في الكاظمية إلى خدمة زوار (الإمام الكاظم)!

مجلس الوزراء يقرر تحويل المنطقة العسكرية في الكاظمية إلى خدمة زوار (الإمام الكاظم)!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية ببغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، انه “واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، أقر مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية “.كما أقر المجلس وفقاً للبيان “تحويل أرض المنطقة لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة”.

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