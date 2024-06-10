مجلس الوزراء يقرر زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين

مجلس الوزراء يقرر زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “المجلس صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)”. وكان مجلس الوزراء عقد اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

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